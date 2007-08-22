- Darwin's Paradox! nage bientôt par chez nous

Publié le Mercredi 5 novembre 2025 à 10:15:00 par Julia Bourdin

Tâchons de ne pas finir en takoyakis

Konami a dévoilé un nouveau jeu de plateforme action-aventure: Darwin's Paradox!Vous y incarnerez Darwin, une pieuvre arrachée à son habitat et propulsée au cœur de l'entreprise malveillante (est-ce un pléonasme ?) UFOOD INC. qui cherche à dominer le monde.Chaque niveau se déroule dans des environnements étranges tels que des décharges grouillantes de rats ou une usine alimentaire en bord en mer. Ils semblent très dynamiques et changeants au cours des événements et des actions du personnage. Le tout truffé de personnages hauts en couleur sur lesquels on souhaite en apprendre plus.On espère voir un peu plus de gameplay dans les prochaines bandes-annonce, notamment un peu plus de poulpitude de la part de Darwin.Le jeu, repoussé pour permettre son arrivée sur Switch 2, est maintenant prévu pour 2026 sur Switch 2, PS5, Xbox Series X/S et Steam.