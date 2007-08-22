Dernières actus
Publié le Mercredi 5 novembre 2025 à 11:30:00 par Walid Hamadi
Participez à la bêta ouverte de Pioner
Dernier test avant lancement
Outre la campagne principale, vous êtes invités à découvrir les mystères de ce monde post-apocalyptique via deux raids de grande ampleur, un tournoi de cartes, un mode PvP en Deathmatch et la promesse d’une exploration plus riche et plus fluide que lors des essais proposés auparavant.
Vous avez jusqu’au 11 novembre pour aller demander votre accès à la bêta sur la page Steam de Pioner et vous essayer à ce jeu rempli de secrets, de dangers et d’anomalies étranges.
