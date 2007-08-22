Participez à la bêta ouverte de Pioner

Publié le Mercredi 5 novembre 2025 à 11:30:00 par Walid Hamadi

 

Dernier test avant lancement

Depuis hier, les joueurs sont invités à essayer gratuitement Pioner, le MMOFPS de GFA Games, un tout nouveau studio serbe. Pour leur premier titre, il leur faut évidemment votre concours pour s’assurer que les serveurs du jeu tiendront le coup lors de la sortie définitive. Les développeurs vous proposent ainsi 30 heures de gameplay sur l’île de Tartarus, assez peu accueillante comme les Soviets savent bien les faire.

Outre la campagne principale, vous êtes invités à découvrir les mystères de ce monde post-apocalyptique via deux raids de grande ampleur, un tournoi de cartes, un mode PvP en Deathmatch et la promesse d’une exploration plus riche et plus fluide que lors des essais proposés auparavant.

Vous avez jusqu’au 11 novembre pour aller demander votre accès à la bêta sur la page Steam de Pioner et vous essayer à ce jeu rempli de secrets, de dangers et d’anomalies étranges.

 

 
