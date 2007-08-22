All Hands on Deck arrive très bientôt

Publié le Mercredi 5 novembre 2025 à 11:15:00 par Walid Hamadi

 

All Hands on Deck arrive très bientôt

On tape dans nos mains

Les très familial All Hands on Deck prépare sa sortie la semaine prochaine avec un nouveau trailer explicatif haut en couleurs. En coop local ou en ligne, résolvez les différents puzzles pour progresser avec vos amis ou en famille dans un jeu qui se veut très accessible.

Les deux joueurs incarne une main gauche et une main droite et ils devront faire preuve de créativité pour interagir avec leur environnement et progresser. Des outils seront à votre disposition et il faudra se creuser un peu les méninges parfois en les associant pour résoudre les petites énigmes.

All Hands on Deck sera disponible sur Steam et Switch le 11 novembre.

 

 

 
