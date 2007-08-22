Dernières actus
Publié le Mercredi 5 novembre 2025 à 11:15:00 par Walid Hamadi
All Hands on Deck arrive très bientôt
On tape dans nos mains
Les deux joueurs incarne une main gauche et une main droite et ils devront faire preuve de créativité pour interagir avec leur environnement et progresser. Des outils seront à votre disposition et il faudra se creuser un peu les méninges parfois en les associant pour résoudre les petites énigmes.
All Hands on Deck sera disponible sur Steam et Switch le 11 novembre.
