Publié le Mercredi 5 novembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
1000xRESIST est sorti sur PS5 et Xbox Series
Voir la mère et mourir1000xRESIST est sorti sur Xbox Series et PS5. Il est aussi disponible via le Xbox Game Pass. Pour rappel, c'est un jeu d'aventure narratif. Le jeu est développé par Sunset Visitor et édité par Fellow Traveller.
L'histoire se déroule 1000 ans après notre ère. La fin de l'humanité est proche. Une mystérieuse race extraterrestre, les Occupants, ont débarqué sur la planète et propagé une terrible maladie, anéantissant la quasi-totalité des humains.
Les survivants se terrent et sont au service de la Mère-de-Toutes, qui règne en maître sur la nouvelle société humaine. Vous êtes Iris, une des six soeurs. Les Six soeurs sont chargées d'observer (et contrôler) les humains. Vous avez accès à tous les souvenirs de la Mère-de-Toutes.
Quand une de vos soeurs est exécutée après avoir accusé la Mère-de-Toutes d'avoir menti, vous décidez de mener votre enquête...
Déjà sorti sur PC et Nintendo Switch, le jeu s'offre, avec ces sorties PS5 et Xbox Series, une nouvelle traduction française.
