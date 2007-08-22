Dernières actus
Publié le Mardi 4 novembre 2025 à 10:50:00 par Cedric Gasperini
(Noël) L.O.L. Surprise! OMG Eye Spy Series
Oh oh oh, jolies poupéesLes nouvelles poupées LOL sont sorties, et lles arrivent par 4. 4 modèles à collectionner : Rockstar, Fairy, Superhero et Espionne.
Proposées en coffret, il comprend 15 suprises, à savoir des accessoires et un look alternatif.
Il faudra plonger sa poupée dans l'eau froide pour révéler son look secret.
Les poupées LOL sont des alternatives un peu déjantées aux Barbies et leur univers propret. Ici, c'est rock, c'est glam, il y a des paillettes, des couleurs, et plein d'accessoires.
Inutile de vous dire que le jouet a eu un succès fou auprès des petites filles auxquelles nous l'avons fait tester. C'est plutôt joli et ça fait son effet. Que demander de plus ?
Éditeur : MGA
Age conseillé par la rédaction : 4+
Prix : env. 34,99 €
