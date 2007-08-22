Apes Warfare : un jeu tactique avec des singes

Publié le Mardi 4 novembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

 

Et des hommes

Vous avez toujours été frustrés de ne pouvoir buter ces salopards de macaques dans La Planète des Singes ? Ou a contrario, vous auriez aimé être simiesque pour foutre une pâtée à ces enfoirés d'humains ?

Vous aurez le choix de votre camp dans Apes Warfare. Un petit jeu tactique au tour par tour, avec arène en forme de grille, dans lequel les deux factions vont pouvoir s'affronter.

Différents terrains vous attendent : jungles, forêts, montagnes, cités, champs de lave... et chacun avec ses particularités. Vous aurez des unités terrestres, navales, aériennes et devrez battre vos adversaires, mission après mission.

Le jeu est développé par GigaQuests est sortira le 25 novembre en accès anticipé, sur Steam. En attendant, une démo est disponible, gratuitement, pour vous faire les mains sur le titre.

On vous livre deux vidéos pour le prix d'une.


 

 
