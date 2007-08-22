Dernières actus
It Happens on PS5 - Ça se passe...
Devil Jam, le hack'n slash à co...
Choisir le bon jeu : Comprendre ...
Publié le Mardi 4 novembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Apes Warfare : un jeu tactique avec des singes
Et des hommesVous avez toujours été frustrés de ne pouvoir buter ces salopards de macaques dans La Planète des Singes ? Ou a contrario, vous auriez aimé être simiesque pour foutre une pâtée à ces enfoirés d'humains ?
Vous aurez le choix de votre camp dans Apes Warfare. Un petit jeu tactique au tour par tour, avec arène en forme de grille, dans lequel les deux factions vont pouvoir s'affronter.
Différents terrains vous attendent : jungles, forêts, montagnes, cités, champs de lave... et chacun avec ses particularités. Vous aurez des unités terrestres, navales, aériennes et devrez battre vos adversaires, mission après mission.
Le jeu est développé par GigaQuests est sortira le 25 novembre en accès anticipé, sur Steam. En attendant, une démo est disponible, gratuitement, pour vous faire les mains sur le titre.
On vous livre deux vidéos pour le prix d'une.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- (TEST) Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Donkey Kong Bananza : DLC Île de DK et Course aux émeraudes (Nintendo Switch 2)
- (TEST) Formula Legends (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)