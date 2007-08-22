Dernières actus
Publié le Mardi 4 novembre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Retour à Silent Hill : découvrez le making-of
Boarf, c'est facile à faire !Retour à Silent Hill suit l'histoire de James Sunderland, un jeune homme dont la femme est morte récemment. Quand il reçoit une lettre d'elle lui demandant de la rejoindre à Silent Hill, il se rend dans la ville...
Il s'agit d'un retour dans la franchise des jeux vidéo d'horreur pour Christophe Gans, qui a déjà réalisé le premier film Silent Hill, sorti en 2006.
Le film est d'ailleurs présenté comme inspiré par le jeu vidéo Silent Hill 2.
Au casting, Jeremy Irvine, Hannah Anderson, Evie Templeton, Pearse Egan, Roberto Campanella...
Une vidéo making-of a été dévoilée. Retour à Silent Hill sortira le 4 février 2026 au cinéma.
