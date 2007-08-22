- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection s'offre une bande-annonce

Publié le Lundi 3 novembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Le jeu est disponible en précommande

Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection sortira le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Il est désormais disponible en précommande.En bonus, les joueurs obtiendront une armure spéciale pour Eleanor, la reine azurécailles, une nouvelle tenue cosmétique remarquable qui pourra être équipée à l'aide de l'option « Changer les tenues des compagnons » une fois débloquée dans le jeu.Outre l'édition standard, le jeu est aussi proposé en édition Deluxe avec le jeu complet et le kit Deluxe, contenant une histoire secondaire additionnelle (sortie est prévue à l'automne 2026) centrée sur Rudy, des armures spéciales pour les compagnons, des tenues supplémentaires pour Rudy et des options de coiffure pour le héros.Enfin, une édition Premium Deluxe est aussi disponible à la précommande, et elle contient tout le contenu de l'édition Deluxe, ainsi qu'un pack DLC cosmétique spécial comprenant une armure spéciale supplémentaire pour les compagnons, des options de coiffure et des tenues pour Rudy, qui seront également disponibles à l'achat séparément.Le jeu raconte l'histoire de deux nations sur le chemin de la destruction. La découverte d'un oeuf mystérieux va ramène de l'espoir au milieu de l'empiètement des crystaux sur loes terres d'Azuria et de Vermeil. Un Ratholos sort de sa coquille, pourtant longtemps considéré comme éteint. Mais la lueur cède place au désespoir lorsqu'un second monstre émerge de l'oeuf . Les Ratholos jumeaux partagent tous les deux la même marque que ceux d'Azurécailles, des présages de destruction renvoyant à une guerre civile qui s'est déroulée il y a 200 ans. Dans un environnement détérioré peuplé de monstres en menacés d'extinction, la guerre éclate à nouveau.Vous incarnez l'héritier d'Azuria, chef des Rangers et seul Rider de Ratholos du royaume. C'est un héros qui accomplit son devoir avec passion pour protéger les monstres et enquêter sur les quartz d'oeufs. Mais un évènement boulversant le pousse à enquêter sur d'étranges phénomènes menaçant le monde. Il part donc au-delà du méridien nord, vers les terres interdites, pour découvrir la vérité.Notre héros est rejoint par Eleanor, la princesse de Vermeil. Elle-même troublée par l'aggravation de la situation, elle décide de s'offrir comme "otage" à Azuria afin d'apaiser les tensions entre les deux nations. Émus par les efforts des Rangers, Eleanor et son Monstie Anjanath se joignent à eux, cherchant à découvrir les véritables intentions de sa soeur, la reine de Vermeil.