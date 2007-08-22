Dernières actus
Bloodgrounds, un jeu tactique au...
Invokyr, un jeu d'horreur franç...
I Hate This Place, un jeu d'horr...
World of Warcraft : Midnight : l...
Publié le Lundi 3 novembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection s'offre une bande-annonce
Le jeu est disponible en précommandeMonster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection sortira le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Il est désormais disponible en précommande.
En bonus, les joueurs obtiendront une armure spéciale pour Eleanor, la reine azurécailles, une nouvelle tenue cosmétique remarquable qui pourra être équipée à l'aide de l'option « Changer les tenues des compagnons » une fois débloquée dans le jeu.
Outre l'édition standard, le jeu est aussi proposé en édition Deluxe avec le jeu complet et le kit Deluxe, contenant une histoire secondaire additionnelle (sortie est prévue à l'automne 2026) centrée sur Rudy, des armures spéciales pour les compagnons, des tenues supplémentaires pour Rudy et des options de coiffure pour le héros.
Enfin, une édition Premium Deluxe est aussi disponible à la précommande, et elle contient tout le contenu de l'édition Deluxe, ainsi qu'un pack DLC cosmétique spécial comprenant une armure spéciale supplémentaire pour les compagnons, des options de coiffure et des tenues pour Rudy, qui seront également disponibles à l'achat séparément.
Le jeu raconte l'histoire de deux nations sur le chemin de la destruction. La découverte d'un oeuf mystérieux va ramène de l'espoir au milieu de l'empiètement des crystaux sur loes terres d'Azuria et de Vermeil. Un Ratholos sort de sa coquille, pourtant longtemps considéré comme éteint. Mais la lueur cède place au désespoir lorsqu'un second monstre émerge de l'oeuf . Les Ratholos jumeaux partagent tous les deux la même marque que ceux d'Azurécailles, des présages de destruction renvoyant à une guerre civile qui s'est déroulée il y a 200 ans. Dans un environnement détérioré peuplé de monstres en menacés d'extinction, la guerre éclate à nouveau.
Vous incarnez l'héritier d'Azuria, chef des Rangers et seul Rider de Ratholos du royaume. C'est un héros qui accomplit son devoir avec passion pour protéger les monstres et enquêter sur les quartz d'oeufs. Mais un évènement boulversant le pousse à enquêter sur d'étranges phénomènes menaçant le monde. Il part donc au-delà du méridien nord, vers les terres interdites, pour découvrir la vérité.
Notre héros est rejoint par Eleanor, la princesse de Vermeil. Elle-même troublée par l'aggravation de la situation, elle décide de s'offrir comme "otage" à Azuria afin d'apaiser les tensions entre les deux nations. Émus par les efforts des Rangers, Eleanor et son Monstie Anjanath se joignent à eux, cherchant à découvrir les véritables intentions de sa soeur, la reine de Vermeil.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- (TEST) Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Donkey Kong Bananza : DLC Île de DK et Course aux émeraudes (Nintendo Switch 2)
- (TEST) Formula Legends (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Retour à Silent Hill : découvrez le making-of
- Screamer : les développeurs vous expliquent comment jouer
- Apes Warfare : un jeu tactique avec des singes
- It Happens on PS5 - Ça se passe sur PS5 : PlayStation fait sa pub
- Devil Jam, le hack'n slash à coups de guitare, est sorti
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection s'offre une bande-annonce
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)