Truck Driver: The Dutch Connection est sorti

Publié le Lundi 3 novembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Let's go dans ton camion

Truck Driver: The Dutch Connection est désormais disponible. Si vous aimez les routiers, ou du moins si vous êtes friands de gros camions, ce jeu est fait pour vous.Dans Truck Driver: The Dutch Connection, vous allez découvrir les Pays-Bas. Enfin, les routes des Pays-Bas. Bordées de tulipes, de coffee shop et de bars à putes.Vous pourrez découvrir les paysages néerlandais notamment au travers d'une histoire via un mode narratif qui vous permettra d'incarner Felix, un routier qui roule sa bosse depuis de longues années, et Lucas, un p'tit jeune qui espère embrasser la carrière.Entre les problématiques d'une industrie sous pression et les soucis personnels, les deux hommes vont apprendre à se connaître et se soutenir.Le jeu est disponible sur PS5 et Xbox Series.