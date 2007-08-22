Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Dernières actus

L'Edito du Dimanche

Steam : les soldes du week-end

Gog.com, les soldes d'automne

(TEST) Little Nightmares III (PC...

The Outer Worlds 2 est disponibl...

 

Publié le Lundi 3 novembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Les chevaliers de l'Arc perdu

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.

Voici le top :
  1. ARC Raiders
  2. Battlefield 6
  3. Counter-Strike 2
  4. Europa Universalis V
  5. Dispatch
  6. Crusader Kings III
  7. Steam Deck
  8. RV There Yet?
  9. Football Manager 26
  10. Clair Obscur: Expedition 33
  11. INAZUMA ELEVEN : Victory Road
  12. EA SPORTS FC 26
  13. ARC Raiders - Upgrade to Deluxe Edition
  14. The Outer Worlds 2
  15. War Thunder
  16. Path of Exile
  17. Megabonk
  18. Battlefield Pro saison 1 - Battlefield 6 et REDSEC
  19. Dead by Daylight
  20. Battlefield REDSEC

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

Articles préférés

- Pokemon Go change son système de niveaux

- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)

- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre

- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)

- (TEST) Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)

- (TEST) Donkey Kong Bananza : DLC Île de DK et Course aux émeraudes (Nintendo Switch 2)

- (TEST) Formula Legends (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)

Dernières Vidéos

- Retour à Silent Hill : découvrez le making-of

- Screamer : les développeurs vous expliquent comment jouer

- Apes Warfare : un jeu tactique avec des singes

- It Happens on PS5 - Ça se passe sur PS5 : PlayStation fait sa pub

- Devil Jam, le hack'n slash à coups de guitare, est sorti

- Dream Garden est sorti

- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection s'offre une bande-annonce

Derniers Concours

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

54800-top-ventes-jeux-video-pc-steam-classement