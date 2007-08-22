Dernières actus
Steam : les soldes du week-end
(TEST) Little Nightmares III (PC...
Publié le Lundi 3 novembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
Les chevaliers de l'Arc perduVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.
Voici le top :
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Counter-Strike 2
- Europa Universalis V
- Dispatch
- Crusader Kings III
- Steam Deck
- RV There Yet?
- Football Manager 26
- Clair Obscur: Expedition 33
- INAZUMA ELEVEN : Victory Road
- EA SPORTS FC 26
- ARC Raiders - Upgrade to Deluxe Edition
- The Outer Worlds 2
- War Thunder
- Path of Exile
- Megabonk
- Battlefield Pro saison 1 - Battlefield 6 et REDSEC
- Dead by Daylight
- Battlefield REDSEC
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- (TEST) Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Donkey Kong Bananza : DLC Île de DK et Course aux émeraudes (Nintendo Switch 2)
- (TEST) Formula Legends (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Retour à Silent Hill : découvrez le making-of
- Screamer : les développeurs vous expliquent comment jouer
- Apes Warfare : un jeu tactique avec des singes
- It Happens on PS5 - Ça se passe sur PS5 : PlayStation fait sa pub
- Devil Jam, le hack'n slash à coups de guitare, est sorti
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection s'offre une bande-annonce
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)