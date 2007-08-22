Dernières actus
Publié le Samedi 1 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Bof bof bofSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Miside
- Clair Obscur: Expedition 33
- Terra Tech
- EcoGnomix
- NecroDancer
- Crusader Kings III est gratuit ce week-end
- Lonely Mountains Snow Riders
- Clutch Time
- Sugardew Island
- Les jeux Spiral Up sont en soldes
- Sons of the Forest
- Phasmophobia
- Hollow Knight
- No man's Sky
- GTA V
- Palworld
- Project Zomboid
- The Outlast Trials Invasion
- NBA 2K26
- Tainted Grail The Fall of Avalon
