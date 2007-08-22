Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 1 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Bof bof bof

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Miside
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Terra Tech
  • EcoGnomix
  • NecroDancer
  • Crusader Kings III est gratuit ce week-end
  •  Lonely Mountains Snow Riders
  • Clutch Time
  • Sugardew Island
  • Les jeux Spiral Up sont en soldes
  • Sons of the Forest
  • Phasmophobia
  • Hollow Knight
  • No man's Sky
  • GTA V
  • Palworld
  • Project Zomboid
  • The Outlast Trials Invasion
  • NBA 2K26
  • Tainted Grail The Fall of Avalon
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
image

 

 

 

 

