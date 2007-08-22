- ARC Raiders est sorti

Publié le Vendredi 31 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu pour les amis

Arc Raiders est développé par le studio suédois Embark Studios. Il s'agit d'un PvPvE, en solo ou par équipes de 3. Niveau ambiance, on est sur un jeu d'extraction. Il vous fait affronter les autres équipes, mais aussi les ennemis gérés par l'IA, dans un monde en ruines, où patrouillent des machines hostiles.Le but est de récupérer des ressources pour améliorer sa base, située dans les souterrains de la ville.Ce sont 4 cartes qui vous attendent. Seulement. Mais d'autres viendront s'y rajouter ultérieurement.Le jeu est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.Une vidéo de lancement a été publiée.