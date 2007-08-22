Publié le Vendredi 31 octobre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Le III est déjà sorti

DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE est sorti l'année dernière... et désormais, DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake est disponible. Et c'est logique, si vous suivez l'histoire (l'explication est dans un paragraphe suivant). La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez vous taper la trilogie d'Elric au complet, en remake HD.Le jeu est disponible sur PC, Xbox Series, Nintendo Switch 1&2.Vous allez y incarner les descendants d'Elric, le héros légendaire dont l'histoire est contée à travers les siècles. Histoire que vous pouvez découvrir... dans DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE. Voilà ! Donc il y a une certaine logique à jouer au III avant le I & II.Donc, ce remake comprend les jeux DRAGON QUEST I et DRAGON QUEST II remis au goût du jour avec un style graphique HD-2D, enrichis de bonus comme des scènes inédite, un gameplay revisité, un tout nouveau monde sous-marin et un nouveau personnage jouable inclus dans DRAGON QUEST II.