(TEST) Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 3 octobre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Trop d'options tue l'option

Rien de tel qu'un bon petit Roguelike de temps en temps, pour s'arracher les cheveux, ou du moins les derniers poils qu'il reste sur le caillou, tester sa résistance, sa résilience également, et surtout, sa capacité à s'adapter aux épreuves qui se dressent sur son chemin.Plein de promesses, Towa and the Guardians of the Sacred Tree va vous faire découvrir un nouveau monde surprenant, avec une belle ambiance et, surtout, visuellement très réussi.C'est beau. La musique est chouette.Malheureusement, ça ne fait pas un jeu.