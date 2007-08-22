Dernières actus
Publié le Vendredi 3 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
King of Meat est sorti en accès anticipé
ViandardsAmazon Games et Glowmade viennent de sortir King of Meat sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam. Le jeu est proposé à une trentaine d'euros en version classique et une cinquantaine en version Deluxe.
King of Meat est un hack'n slash en coop, avec des éléments de plateformes. Jusqu'à 4 joueurs vont pouvoir affronter des monstres dans des donjons, alors que les caméras sont braquées sur eux. En effet, King of Meat est une émission de télé dans laquelle les participatons recherchent richesse et gloire.
Il va falloir déjouer les pièges avec brio, faire hurler les foules de spectateurs, chaque donjon proposant sa propre ambiance, son propre système de jeu. Plus de 100 donjons seront disponibles au lancement du jeu, un chiffre qui augmentera rapidement grâce au mode Création et à la créativité de la communauté. La plupart des donjons de lancement ont été conçus par Glowmade, tandis que d'autres ont été sélectionnés parmi les créations de la communauté issues des tests de jeu.
