Publié le Vendredi 3 octobre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Kaiju N°8 The Game débarque sur Steam
Et c'est gratuitDéveloppé par Akatsuki Games Inc., Kaiju N°8 The Game est enfin disponible sur Steam. Et vous allez en avoir pour votre argent, puisque le jeu est gratuit.
Ce Free-to-play est sorti sur mobile il y a quelques temps et débarque donc sur PC. Il vous met face à des Kaiju, que vous allez devoir combattre. Les combats se font au tour par tour.
Cette sortie s'accompagne du lancement du chapitre 4 de l'Histoire principale, Opération de défense à Londres. Deux nouveaux personnages, Chester Lochburn et Kikoru Shinomiya sont également introduits dans le jeu. Suite à l'apparition d'un portail dimensionnel, Kafka, Kikoru et Sagan sont envoyés en mission à Londres et ils vont y rejoindre Chester Lochburn, un membre de C.L.O.Z.E.R.
Si vous avez déjà le jeu sur mobile, vous pourrez utiliser le même compte.
Les deux nouveaux personnages sont à découvrir en vidéo.
