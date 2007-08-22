Dernières actus
L'amée de Terre attaquée par d...
Anima Gate of Memories: I & II R...
PlayStation Plus : Les nouveaux ...
Magic: The Gathering dévoile so...
Publié le Vendredi 3 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
World of Warcraft : Midnight se dévoile
Une nouvelle extensionWorld of Warcraft n'est pas mort. La preuve, le jeu s'offre prochainement une nouvelle extension, Midnight. Deux vidéos ont été publiées pour l'occasion.
La première est une vidéo de présentation dans laquelle vous pourrez découvrir le système de logis, accessible à partir du 3 décembre pour ceux qui bénéficieront de l'accès anticipé (si vous précommandez l'extension).
La seconde est une session de Questions et Réponses de la part des développeurs. Une session animée par Randy Jordan (responsable de la communauté), en compagnie de Ion Hazzikostas (directeur principal du jeu), Paul Kubit (directeur associé du jeu) et Maria Hamilton (directrice de la conception).
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- 007: First Light, on a vu tourner le nouveau jeu Bond
- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
Dernières Vidéos
- The 9th Charnel, un nouveau jeu d'horreur psychologique
- Kaiju N°8 The Game débarque sur Steam
- Necesse enfin en version finale !
- King of Meat est sorti en accès anticipé
- World of Warcraft : Midnight se dévoile
- Anima Gate of Memories: I & II Remaster sort le 7 novembre
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)