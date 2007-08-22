- World of Warcraft : Midnight se dévoile

Publié le Vendredi 3 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Une nouvelle extension

World of Warcraft n'est pas mort. La preuve, le jeu s'offre prochainement une nouvelle extension, Midnight. Deux vidéos ont été publiées pour l'occasion.La première est une vidéo de présentation dans laquelle vous pourrez découvrir le système de logis, accessible à partir du 3 décembre pour ceux qui bénéficieront de l'accès anticipé (si vous précommandez l'extension).La seconde est une session de Questions et Réponses de la part des développeurs. Une session animée par Randy Jordan (responsable de la communauté), en compagnie de Ion Hazzikostas (directeur principal du jeu), Paul Kubit (directeur associé du jeu) et Maria Hamilton (directrice de la conception).