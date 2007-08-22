Dernières actus
Publié le Jeudi 2 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Lifted, un nouveau jeu d'aventure très graphique
Joli tout pleinAdventure Works est un studio créé par un ancien ingénieur de chez Disney. Et son prochain jeu, Lifyted, prévu pour début 2026, a justement une atmosphère très dessin animé, pas piquée des vers.
Entre action, aventure, plateformes et puzzles, le jeu sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC.
Il va raconter l'histoire d'Ari Buktu, un élève feignant qui a besoin de remonter ses notes. Il accepte de travailler dans le labo du professeur Raventhorpe pour remonter sa moyenne... mais à la suite d'une bourde, il va être projeté à travers le temps et va devoir résoudre des énigmes et puzzles s'il veut réussir à rentrer chez lui...
En tout cas, ça a l'air fun.
