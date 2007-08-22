- Lifted, un nouveau jeu d'aventure très graphique

Publié le Jeudi 2 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Joli tout plein

Adventure Works est un studio créé par un ancien ingénieur de chez Disney. Et son prochain jeu, Lifyted, prévu pour début 2026, a justement une atmosphère très dessin animé, pas piquée des vers.Entre action, aventure, plateformes et puzzles, le jeu sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC.Il va raconter l'histoire d'Ari Buktu, un élève feignant qui a besoin de remonter ses notes. Il accepte de travailler dans le labo du professeur Raventhorpe pour remonter sa moyenne... mais à la suite d'une bourde, il va être projeté à travers le temps et va devoir résoudre des énigmes et puzzles s'il veut réussir à rentrer chez lui...En tout cas, ça a l'air fun.