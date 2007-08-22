Dernières actus
Publié le Mercredi 1 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
L'art de Elden Ring — Shadow of the Erdtree, disponible le 16 octobre
Une bonne idée cadeauL'un des plus beaux jeux de ces dernières années, ou du moins bénéficiant d'un des univers les plus intéressants et les plus originaux, j'ai cité Elden Ring, s'est offert un DLC l'année dernière, en juin. Un DLC baptisé Shadow of ther Erdtree.
Vous pourrez retrouver les plus beaux artworks dans un nouveau livre, à sortir le 16 octobre prochain. Il est édité par Mana Books.
Découvrez les paysages, les donjons et bien entendu les créatures du DLC. Retrouvez les armes, les équipements... le tout magnifiés par de sublimes dessins.
Le livre sera vendu 39,90 €. Une bonne idée de cadeau de Noël, non ?
