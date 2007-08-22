Dernières actus
Publié le Mercredi 1 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
My Hero Academia : All's Justice daté et avec une nouvelle bande-annonce
J'aime pô les mangasBandai Namco Entertainment Europe sortira MY HERO ACADEMIA: All's Justice sur PC via Steam, Xbox Series X|S et PS5. Et la date vient de tomber : ce sera pour le 6 février 2026.
Il s'agit d'un jeu de combat en arène inspiré du manga MY HERO ACADEMIA. Situé dans l’arc narratif « Bataille finale », le jeu proposera un mode Histoire cinématique et des batailles en 3 contre 3 où s’affrontent les héros et les méchants les plus emblématiques de la série.
Avec un casting impressionnant de personnages issus de l’anime et du manga, les joueurs peuvent incarner des étudiants de l’U.A., des héros pros et des méchants (Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, All Might, Tomura Shigaraki, Himiko Toga et bien d’autres).
Vous pourrez revivre les moments forts de la série, en particulier la Bataille finale de MY HERO ACADEMIA.
Une nouvelle bande-annonce a été publiée :
