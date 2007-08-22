Thief VR: Legacy of Shadow dévoile son gameplay

Publié le Mercredi 1 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Femmes, je vous aime

Saga culte s'il en est, Thief n'est pas mort et enterrée, mais vit encore. La preuve, un nouveau jeu VR va voir le jour prochainement. Il est signé Eidos Montréal et Maze Theory.Il sortira cette année sur PS VR2, Meta Quest et PC VR.Thief VR: Legacy of Shadow vous met dans la peau d'un voleur, comme le nom du jeu l'indique, à une époque médiévale aux relents de Steampunk. C'est même une voleuse que vous allez incarner, parce qu'en ce moment, c'est bien de créer des héroïnes pour toucher plus largement un public féminin. Elle s'appelle Magpie et se faufile dans les rues d'une cité dirigée par le baron Northcrest, un tyran responsable de la mort de ses parents.Entre vengeance et larcins, elle va tenter de changer la donne...Une longue vidéo de gameplay a été diffusée.