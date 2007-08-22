Dernières actus
Publié le Mardi 30 septembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Electronic Arts racheté pour 55 milliards de dollars
Ça fait 40,7 milliards de baguettes de traditionEA a annoncé son rachat par un groupe d'investisseurs, pour la modique somme de 55 milliards de dollars (210 dollars par action). Une paille.
Ce rachat éjectera la société de la cotation boursière.
Le groupe d'investisseurs est constitué du fonds souverain d'Arabie Saoudite (Public investment fund), de la société de capital-investissement Silver Lake, et du fonds floridien Affinity Partners,dirigé par Jared Kusher, le gendre de Donald Trump (mari de sa fille Ivanka).
Il s'agit du plus gros rachat d'une société côtée en Bourse. Selon le New York Times, le précédent record datait de 2007 avec Texas Utility pour 32 milliards de dollars.
Un rachat destiné aussi à relancer la machine EA qui a peiné, ces dernières années, à trouver un nouveau souffle, avec des ventes décevantes de ses franchises (Battlefield, Dragon Age, Star Wars...) et des ventes qui déclinent pour EA Sports FC (FIFA).
