- Billie Bust Up : le jeu délirant s'offre un nouveau trailer

Publié le Mardi 30 septembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Et bien chantez, maintenant

Billie Bust Up est un jeu développé par Giddy Goat Games, dans lequel les joueurs vont incarner Billie, une chèvre. Et comme les joueurs sont généralement des chèvres, ça leur ira bien. Parfaitement.Billie, têtue et aventureuse, veut suivre les traces de son père et découvrir une puissante magie. Avec a ses cotés Aristotle l'axolotl et Oscar le renard, elle va explorer des terres inconnues où vivent des ennemis spectaculaires. Le tout en musique.Les attaques suivent le tempo, les paroles aident pour la suite, la musique s'adapte à la façon de jouer et chaque chanson apporte de nouvelles mécaniques.Une nouvelle vidéo a été publiée.