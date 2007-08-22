Dernières actus
Publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Ride 6 : un nouveau jeu de motos annoncé par Milestone
On pourra faire du wheeling ?Les spécialistes des jeux de courses de motos, j'ai cité les développeurs du studio italien Milestone, viennent d'annoncer Ride 6, le prochain opus de la franchise de jeux de simulation de moto.
Il est annoncé pour le 12 février 2026 sur PC, Xbox Series et PS5.
Le jeu mettra en scène les bolides de 21 constructeurs, soit quelques 340 motos réparties sur 7 catégories. On croisera la route de nombreux pilotes, dont des pilotes de légende, à savoir Casey Stoner, Troy Bayliss et Guy Martin.
Enfin, 45 circuits sont prévus, certains réels, certains fictifs.
Un tout nouveau mode carrière est également prévu.
Hop, bande-annonce.
