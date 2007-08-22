(Test) Dora : Sauvetage en forêt tropicale (Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PlayStation, PC)

Publié le Jeudi 13 novembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Dora à la rescousse

Niveau petits singes, il s'y connaît Vincent. Il a trois mômes à la maison. On pourrait donc croire qu'il serait parfait dans le rôle de Dora et son macaque insupportable.Mais en fait, il irait mieux dans le rôle de Diego, le cousin/ami/frère/amant/souteneur de Dora (on ne sait jamais très bien qui il est). Et Dora, ce serait plutôt sa femme.C'est elle qui allume et programme le GPS en criant "c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte". C'est elle qui insulte Vincent en anglais (pour ne pas que les enfants comprennent). Et c'est elle, finalement, la vraie héroïne du couple.Bref, même si c'est Vincent qui a testé le jeu... il dédie ce test à sa femme.