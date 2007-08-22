PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en novembre

Publié le Jeudi 13 novembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Quelques trucs pas mal

Grand Theft Auto V | PS5, PS4

Pacific Drive | PS5

Still Wakes The Deep | PS5

Insurgency: Sandstorm | PS5, PS4

Thank Goodness You're Here! | PS5, PS4

The Talos Principle 2 | PS5

Monster Jam Showdown | PS5, PS4

MotoGP 25 | PS5, PS4

Tomb Raider: Anniversary | PS5, PS4

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 18 novembre :Voici la liste des jeux...