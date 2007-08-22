PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en novembre

Dernières actus

The Rogue Prince of Persia arriv...

(Noël) Quoridor Pac-Man

(Noël) 13 feuilles

(Noël) Fluffy Fly

The Last Case of John Morley ann...

 

Publié le Jeudi 13 novembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

 

PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en novembre

Quelques trucs pas mal

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.

Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 18 novembre :

Voici la liste des jeux...

PlayStation Plus Extra et Premium :
  • Grand Theft Auto V | PS5, PS4
  • Pacific Drive | PS5
  • Still Wakes The Deep | PS5
  • Insurgency: Sandstorm | PS5, PS4
  • Thank Goodness You're Here! | PS5, PS4
  • The Talos Principle 2 | PS5
  • Monster Jam Showdown | PS5, PS4
  • MotoGP 25 | PS5, PS4
PlayStation Plus Premium – PS VR2 et classiques :
  • Tomb Raider: Anniversary | PS5, PS4

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

Articles préférés

- Pokemon Go change son système de niveaux

- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)

- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre

- (TEST) The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series)

- Dispatch : le jeu sur le quotidien des super-héros est sorti

- Cauldron arrive sur Nintendo Switch le 29 octobre

- (TEST) Turtle Beach Rematch Wireless Controller, une manette sublime pour Nintendo Switch

Dernières Vidéos

- The Blood of Dawnwalker s'offre une nouvelle vidéo de gameplay

- Anno 117: Pax Romana praesto est

- Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack est sorti

- Pokémon Pokopia se dévoile un peu plus

- Wall World 2, le Roguelite minier, est sorti

- Puzzle Parasite : la batte de cricket arrive le 3 décembre

- Ride 6 : un nouveau jeu de motos annoncé par Milestone

Derniers Concours

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

54863-playstation-plus-extra-premium-jeux-gratuits-liste-offres