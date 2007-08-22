Dernières actus
Publié le Jeudi 13 novembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en novembre
Quelques trucs pas malComme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.
Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue pour vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothèque dès le 18 novembre :
Voici la liste des jeux...
PlayStation Plus Extra et Premium :
- Grand Theft Auto V | PS5, PS4
- Pacific Drive | PS5
- Still Wakes The Deep | PS5
- Insurgency: Sandstorm | PS5, PS4
- Thank Goodness You're Here! | PS5, PS4
- The Talos Principle 2 | PS5
- Monster Jam Showdown | PS5, PS4
- MotoGP 25 | PS5, PS4
- Tomb Raider: Anniversary | PS5, PS4
