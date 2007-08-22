Dernières actus
Publié le Jeudi 13 novembre 2025 à 10:20:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Quoridor Pac-Man
2 jeux en unVous connaissez peut-être le jeu Quoridor. Un chouette petit jeu dans lequel chaque joueur (ça se joue à deux ou à quatre) part d'un côté du plateau et tente d'atteindre le côté opposé. Le but est d'y arriver le plus vite possible et de tout faire pour bloquer, ou du moins ralentir le ou les adversaires en posant des murs..
Les parties sont rapides, c'est très simple à jouer et le succès du jeu est gage de sa qualité. Un jeu tactique, avec des parties rapides n'excédant pas la vingtaine de minutes.
La version Pac-Man apporte une variante intéressante. Jouable entre 2 et 5 joueurs, l'un contrôle Pac-Man, les autres les fantômes Pinky, Inky, Blinky et Jean-Eudes (on ne sait jamais comment s'appelle le dernier, alors je le renomme comme que je veux).
Le Pac-Man tente de manger les 4 pac-gommes placés aux quatre coins du plateau. Il se déplace de 2 cases, alors que les fantômes se déplacent d'une seule case. Eux veulent manger Pac-Man. Pac-Man possède trois vies pour réussir à gober toutes les gommes.
Et franchement, c'est une vraie réussite. Déjà parce qu'on peut jouer à la version classique alors qu'on possède la version Pac-Man (il y a suffisamment de barrières pour ça). Ensuite parce que la variante Pac-Man est fun. A vous de recréer un labyrinthe simple ou complexe pour plus de fun.
Éditeur : Gigamic
Age conseillé par la rédaction : 8+
Prix : env. 37,99 €
