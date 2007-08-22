Dernières actus
The Last Case of John Morley ann...
Ranger’s Path: National Park S...
(TEST) Double Dragon: Revive (PC...
Publié le Jeudi 13 novembre 2025 à 10:10:00 par Cedric Gasperini
(Noël) 13 feuilles
Vive l'automneJouable de 3 à 5 joueurs, 13 feuilles est un jeu de cartes familial dans lequel vous allez jouer des cartes... de feuilles. De belles illustrations représentent des feuilles, des vraies, et chaque carte a une valeur.
Le premier qui commence pose une ou plusieurs cartes identiques (de la même valeur). Les autres joueurs devront poser à côté le même nombre de cartes identiques (interdit d'en poser moins), avec une valeur inférieure ou supérieure. Ils peuvent aussi en poser plus. Et on fait une suite de nombres, avec quelques particularités : vous avez posé 2 cartes de valeur 7 ? Le joueur suivant pose 3 cartes de valeur 10 à la droite des vôtres ? Personne ne pourra intercaler des cartes entre les deux (dommage pour les cartes 8 et 9). Et la personne qui veut poser des cartes 11 ou plus, devra en poser au moins 3...
Si vous ne pouvez pas jouer, vous passez votre tour. Le dernier qui peut jouer remporte le tour, et on recommence une manche avec les mêmes cartes, en défaussant celles posées.
C'est celui qui n'a plus de carte au final qui remporte la partie.
Les parties durent entre 20 et 30 minutes. C'est assez stratégique parce que quand vous passez votre tour, vous abandonnez la manche et devez prendre une carte posée sur le tapis et la mettre dans votre main : il faut bien la choisir pour vous avantager à la prochaine manche et pour ne pas avantager vos adversaires sur celle-ci.
On vous rassure : c'est assez simple à comprendre. Pas évident à jouer, cela dit. Mais plutôt sympathique au final. Un petit jeu de cartes qui fait le boulot et
Éditeur : Gigamic
Age conseillé par la rédaction : 10+
Prix : env. 14,90 €
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Dispatch : le jeu sur le quotidien des super-héros est sorti
- Cauldron arrive sur Nintendo Switch le 29 octobre
- (TEST) Turtle Beach Rematch Wireless Controller, une manette sublime pour Nintendo Switch
Dernières Vidéos
- The Blood of Dawnwalker s'offre une nouvelle vidéo de gameplay
- Anno 117: Pax Romana praesto est
- Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack est sorti
- Pokémon Pokopia se dévoile un peu plus
- Wall World 2, le Roguelite minier, est sorti
- Puzzle Parasite : la batte de cricket arrive le 3 décembre
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)