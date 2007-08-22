Dernières actus
Publié le Jeudi 13 novembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
The Last Case of John Morley annoncé pour le 27 novembre
Noir c'est noirThe Last Case of John Morley est un jeu d'enquête développé par Indigo Studio et édité par JanduSoft. Le jeu sort le 247 novembre sur PC et PS5. La version Xbox Series, quant à elle, dans les prochaines semaines.
Vous allez incarner le détective John Morley, en vue subjective, et devoir vous lancer dans une enquête un peu particulière... Après plusieurs mois passés à l’hôpital, suite à sa dernière enquête qui a mal tourné, John est contacté par Lady Margaret Fordside, une comtesse anglaise, qui le charge de faire la lumière sur le meurtre non résolu de sa fille, il y a vingt ans.
De manoirs en sanatoriums, l'aventure va vous entraîner dans une atmosphère sombre façon roman noir des années 40. Un petit jeu court, qui vous prendra quelques 3 heures de votre temps...
Une bande-annonce a été publiée.
