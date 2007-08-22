Dernières actus
Publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Pawnbroker Simulator, le jeu de prêteur sur gages s'offre une démo
Vous allez pouvoir arnaquer vos clients comme dans la sérieUne nouvelle démo pour le jeu Pawnbroker Simulator est désormais disponible sur PC, via Steam. Le jeu sortira sur cette même plateforme début 2026.
Le jeu vous place dans la peau d'un prêteur sur gage. Vous pourrez créer, aménager et gérer votre "Pawn Shop". De l'achat de la boutique, à la vente, en passant par l'achat et la disposition des meubles, tout vous échoit.
L'occasion de retrouver l'ambiance de la série Pawn Stars, diffusée sur la TNT. Cette émission raconte le quotidien (très très mis en scène) d'une boutique de prêteurs sur gage, à Las Vegas.
Là aussi, il faudra négocier avec les clients pour acheter leurs objets au bon prix, et les revendre, là aussi au bon prix, pour faire une bonne marge.
Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.
