Publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 10:40:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Meccano voiture de course 2 en 1
Souvenirs d'enfance...Voilà qui va raviver bien des souvenirs à nos lecteurs... La marque Meccano sort cette année une voiture de course 2 en 1. Comme d'habitude, il s'agit de la construire... ou de les construire, puisqu'avec toutes les pièces incluses dans ce coffret, vous avez 2 modèles disponibles. A vous de choisir lequel vous allez créer... puis démonter avant de fabriquer l'autre ?
En tout cas, deux voitures de courses, une à l'allure de Formule 1 et l'autre à l'allure de voiture de rally, sont proposées.
Portes articulées, moteur inclus et doté de plusieurs vitesses, déco LED pour les phares et feux arrières...
Au menu, 353 pièces, 2 outils et 1 feuillet d'instruction inclus. Les piles ne le sont pas.
Déconseillé aux moins de 10 ans, ce coffret Meccano est doté d'un niveau de difficulté 3 sur 4. Un ado devrait pouvoir aisément s'en sortir.
En tout cas, c'est toujours aussi fun à construire et on est toujours aussi fan.
Éditeur : Meccano
Age conseillé par la rédaction : 12+ (10+ avec adulte)
Prix : env. 40 €
