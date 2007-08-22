Dernières actus
Publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Verho – Curse of Faces, un FPS à l'ancienne
Cache ton visage, t'es mocheFPS inspiré par les cadors du genre sortis dans les années 90, Verho - Curse of Faces est un jeu développé par Kasur Games et édité par Cobra Tekku Games.
Le jeu vient de sortir sur PC, sur Steam, où il est vendu moins de 20 €. Une démo gratuite est disponible pour tester le jeu avant de l'acheter.
Ambiance Fantasy pour ce FPS dans lequel on se bat à l'épée ou à l'arbalète, le tout avec des graphismes sommaires, ou du moins qui vous replongent 30 ans en arrière.
Quant au scénario, une histoire de malédiction à quiconque révèle son visage, malédiction que vous allez tenter de briser. Enfin bref, on s'en fout, dans l'idée, faut tuer tout le monde.
Notez que dans la gestion de l'équipement, le jeu intègre quelques éléments de jeu de rôle.
