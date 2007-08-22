Dernières actus
Publié le Mardi 11 novembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Bisounours Harmonie 23 cm
Vous aimez les bisous ?Replongez en enfance avec les Bisounours. Une nouvelle gamme est arrivée et s'adresse à tous les enfants, du nouveau-né au plus grand.
De petites peluches, toutes douces, qui mesurent 23 cm seulement, et qui vont rappeler des souvenirs aux parents...
Il existe toujours les grands modèles, mais celui-ci, en petit format, est pratique pour les plus petits, à mettre dans un berceau ou pour découvrir sa première peluche. Il est aussi précieux pour les enfants un peu plus grands, puisque sa petite taille lui permet de se ranger n'importe où et de se transporter en vacances, en voiture, en train, en avion... sans prendre trop de place.
Et puis, on aime tous les bisounours, non ?
Éditeur : Simba
Age conseillé par la rédaction : 0+
Prix : env. 9,99 €
