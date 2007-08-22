Dernières actus
My Hero Academia : All's Justice dévoile ses modes de jeu
Retour à l'écoleUne nouvelle bande-annonce de MY HERO ACADEMIA: All's Justice a été publiée par Bandai Namco Entertainment Europe. Il s'agit de dévoiler les différents modes de jeu que vous pourrez y retrouver. La vidéo détaille également les différents éléments narratifs ainsi que le système de combat et ses mécaniques principales.
Mode histoire, mode mission en équipes (les joueurs explorent la ville et se mêlent aux étudiants de la classe 1-A pour participer à des entraînements, accomplir des missions, combattre...), mode Combat Flashback (revivre les moments phares de la saga) et mode Journal du Héros (chaque élève de la classe 1-A a sa propre histoire) vous attendent.
Le jeu sortira sur PC via Steam, Xbox Series X|S et PS5 le 6 février 2026.
Il s'agit d'un jeu de combat en arène inspiré du manga MY HERO ACADEMIA. Situé dans l’arc narratif « Bataille finale », le jeu proposera un mode Histoire cinématique et des batailles en 3 contre 3 où s’affrontent les héros et les méchants les plus emblématiques de la série.
Les joueurs peuvent incarner des étudiants de l’U.A., des héros pros et des méchants (Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, All Might, Tomura Shigaraki, Himiko Toga et bien d’autres).
Vous pourrez revivre les moments forts de la série, en particulier la Bataille finale de MY HERO ACADEMIA.
