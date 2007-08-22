(Noël) Exost Cross 360 - Edition Collector

Publié le Lundi 10 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

(Noël) Exost Cross 360 - Edition Collector

A fond !

imageRéédition de la voiture Exost 360 Cross qui fête ses 10 ans, cette Exost Cross 360 - Edition Collector est une nouvelle fois une voiture télécommandée qui va vous remplonger en enfance.

Oui parce qu'il faut bien être clair : c'est tout à fait recommandé pour les enfants, mais ce sont les parents qui vont le plus jouer avec. 

Cette Exost Cross 360 - Edition Collector se retourne mais continue son chemin, roule sur l'herbe, sur le gravier, sur le sol dur, passe de petits obstacles et a une portée jusqu'à 25 mètres. 

Elle est résistante aux chocs, et roule jusqu'à 12 km/h.

Une belle voiture télécommandée, facile à manier, pour des heures de plaisir. Si, si. Il faut être réaliste : quand on commence, on a du mal à s'arrêter. Le top ? Se faire des circuits dans toute la maison. Avec descente des escaliers, bien entendu. Bref, on adore !

image

Éditeur : Silverlit
Age conseillé par la rédaction : 6+
Prix : env. 24,99 €
Note Gamalive : 
image
image 

 

 
