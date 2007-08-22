Publié le Vendredi 12 décembre 2025 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Super alléchant !

Nouveau jeu développé par Fuse Games, un jeune studio anglais qui a à sa tête l'un des anciens de Criterion, Matt Webster (Burnout, Need For Speed), Star Wars: Galactic Racer sortira en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.Il s'agit d'un jeu de courses impitoyable où tous les coups sont permis entre pilotes. A travers des circuits situés sur les planètes iconiques de la saga, vous allez pouvoir cogner, tenter de faire sortir de la piste et même détruire les véhicules de vos adversaires.Une sorte de Burnout à la sauce Star Wars, en quelque sorte. Et ça, purée, on achète tout de suite.Il y aura une campagne solo, racontant l'histoire d'un désir de vengeance d'un p'tit gars qui va devoir grimper les échelons du circuit, face à un gros méchant rival, mais c'est surtout le multi qui risque d'être la grosse force du jeu. En espérant qu'il y aura du multi local. Parce que c'est plut drôle.