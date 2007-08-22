Dernières actus
John Carpenter’s Toxic Command...
Resident Evil Requiem : une nouv...
Solasta II en accès anticipé p...
Pragmata : démo, bande-annonce ...
Publié le Vendredi 12 décembre 2025 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
Star Wars: Galactic Racer sortira en 2026
Super alléchant !Nouveau jeu développé par Fuse Games, un jeune studio anglais qui a à sa tête l'un des anciens de Criterion, Matt Webster (Burnout, Need For Speed), Star Wars: Galactic Racer sortira en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.
Il s'agit d'un jeu de courses impitoyable où tous les coups sont permis entre pilotes. A travers des circuits situés sur les planètes iconiques de la saga, vous allez pouvoir cogner, tenter de faire sortir de la piste et même détruire les véhicules de vos adversaires.
Une sorte de Burnout à la sauce Star Wars, en quelque sorte. Et ça, purée, on achète tout de suite.
Il y aura une campagne solo, racontant l'histoire d'un désir de vengeance d'un p'tit gars qui va devoir grimper les échelons du circuit, face à un gros méchant rival, mais c'est surtout le multi qui risque d'être la grosse force du jeu. En espérant qu'il y aura du multi local. Parce que c'est plut drôle.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Star Wars: Galactic Racer sortira en 2026
- John Carpenter’s Toxic Commando sortira le 12 mars 2026
- Resident Evil Requiem : une nouvelle bande-annonce
- Solasta II en accès anticipé pour le 12 mars 2026
- Pragmata : démo, bande-annonce et Nintendo Switch 2
- Virtue and a Sledgehammer : pétez votre passé à coups de masse
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)