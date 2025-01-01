DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Vendredi 12 dÃ©cembre 2025 Ã 11:00:00 par Cedric Gasperini
Virtue and a Sledgehammer : pÃ©tez votre passÃ© Ã coups de masse
Let me be your sledgehammer (This will be my testimony)Prévu pour l'année prochaine sur PC, sur Steam, Virtue and a Sledgehammer est un jeu développé par Deconstructeam et édité par Devolver Digital.
Il s'agit d'un jeu de destruction narrative. Oui, dit comme ça, ça peut paraître bizarre... mais c'est vraiment ça.
Vous retournez chez vous, dans les ruines de votre ville natale, dans laquelle ne vivent plus que des fantômes androides. Vos souvenirs sont traumatisants. Vous avez donc décidé de tout casser.
Equipé de votre masse, vous frappez les murs comme les robots, dans le but d'apaiser la douleur.
Au fil des cinématiques, votre histoire prendra vie.
Virtue and a Sledgehammer est à découvrir en vidéo :
