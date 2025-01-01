- Screamer : DÃ©couvrez la date de sortie en vidÃ©o

PubliÃ© le Vendredi 12 dÃ©cembre 2025 Ã 10:53:00 par Cedric Gasperini

Ã‡a s'anime

On vous a déjà parlé plusieurs fois de Screamer. Il s'agit du reboot du jeu de courses et d'action sorti en 1995. Un jeu très typé arcade, inspiré au niveau de l'univers des mangas des années 80 et 90, et qui vous emmène donc dans un univers electro-punk post-apocalyptique futuriste japonais...Le jeu sortira le 26 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.Il est signé Milestone, studio italien spécialiste du genre. Le jeu est développé en partenariat avec un studio d'animation japonais, Polygon Studios.L'histoire ? Plusieurs équipes se tirent la bourrent dans des événements mêlant courses et combat, sur des routes délirantes.Un mélange de courses, de baston, de RPG... le tout dans un style anime.