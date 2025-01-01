DerniÃ¨res actus
Supergirl : dÃ©couvrez la bande-...
Impact des lois sur la vie privÃ...
No Law : le nouveau jeu signÃ© K...
Warhammer 40,000 : Rogue Trader ...
PubliÃ© le Vendredi 12 dÃ©cembre 2025 Ã 10:53:00 par Cedric Gasperini
Screamer : DÃ©couvrez la date de sortie en vidÃ©o
Ã‡a s'animeOn vous a déjà parlé plusieurs fois de Screamer. Il s'agit du reboot du jeu de courses et d'action sorti en 1995. Un jeu très typé arcade, inspiré au niveau de l'univers des mangas des années 80 et 90, et qui vous emmène donc dans un univers electro-punk post-apocalyptique futuriste japonais...
Le jeu sortira le 26 mars 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.
Il est signé Milestone, studio italien spécialiste du genre. Le jeu est développé en partenariat avec un studio d'animation japonais, Polygon Studios.
L'histoire ? Plusieurs équipes se tirent la bourrent dans des événements mêlant courses et combat, sur des routes délirantes.
Un mélange de courses, de baston, de RPG... le tout dans un style anime.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- Casinos en ligne avec bonus sans dÃ©pÃ´t : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le cÃ©lÃ¨bre MMO se met au goÃ»t du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des crÃ©ateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les lÃ©gendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Star Wars: Galactic Racer sortira en 2026
- John Carpenterâ€™s Toxic Commando sortira le 12 mars 2026
- Resident Evil Requiem : une nouvelle bande-annonce
- Solasta II en accÃ¨s anticipÃ© pour le 12 mars 2026
- Pragmata : dÃ©mo, bande-annonce et Nintendo Switch 2
- Virtue and a Sledgehammer : pÃ©tez votre passÃ© Ã coups de masse
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)