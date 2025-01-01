DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Vendredi 12 dÃ©cembre 2025 Ã 10:45:00 par Cedric Gasperini
Supergirl : dÃ©couvrez la bande-annonce du prochain DC Comics
Comme un air de dÃ©jÃ -vuDC Studios et Warner Bros sortiront Supergirl le 24 juin 2026 au cinéma. De son petit nom Kara Zor-El, du genre à s'en trouver un autre si elle ne veut pas être reconduite à la frontière (oui, mais laquelle ?), Supergirl est incarnée par Milly Alcock. Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, et Jason Momoa seront aussi de la partie.
Le film est réalisé par Craig Gillespie.
Il racontera l'histoire de... bah... Supergirl, accompagnée de son toutou, qui combat... euh... des méchants. Des méchants très méchants qui font rien qu'à faire des méchancetés, du genre conquérir les mondes qui ne leur appartiennent pas.
Mais bon. Pendant que Superman est coincé dans Wonder Woman, Supergirl est là pour nous sauver.
