Publié le Vendredi 12 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Stars in the Trash, le petit jeu d'aventure débarque sur Nintendo Switch
Comment fait-on aboyer un chat ?Sorti l'année dernière sur PC, le jeu Stars in the Trash débarque sur Nintendo Switch. Il est désormais disponible au prix de 14,99 €.
Développé par le studio indépendant espagnol Valhalla Cats, et entièrement dessiné à la main. Stars in the Trash vous propose de découvrir la vie de Moka, un chat pourri gâté, qui décide de partir à l'aventure. Il va partir explorer le monde, se faire des amis, se faire aussi des ennemis... Vous devrez résoudre des puzzles pour progresser. Et surtout, vous devrez éviter de finir à la fourrière.
Le jeu, assez court puisqu'il propose une aventure de 3 à 5 heures seulement, mise tout sur la volonté de créer des sentiments forts aux joueurs.
Il est aussi destiné aux enfants... qu'aux parents.
