Tomb Raider : Deux nouveaux jeux annoncés !

Publié le Vendredi 12 décembre 2025 à 10:08:00 par Cedric Gasperini

Une très bonne nouvelle !

Amazon Game Studios et Crystal Dynamics ont dévoilé le développement de deux nouveaux jeux Tomb Raider. Le premier, et Tomb Raider: Legacy of Atlantis, sortira en 2026. Le second, Tomb Raider: Catalyst, en 2027.Le premier jeu, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, est un remake du tout premier Tomb Raider. Développé en partenariat avec Crystal Dynamics et Flying Wild Hog, il réinterprète le jeu, plus qu'il ne le copie. Avec un gameplay modernisé et des graphismes sous Unreal Engine 5.Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.Une vidéo a été publiée :Tomb Raider: Catalyst, quant à lui, est une toute nouvelle aventure. Un jeu ambitieux, AAA, dans lequel Lara Croft va tenter de récupérer des artefacts puissants, avant que des personnes mal intentionnées ne mettent la main dessus.Alix Wilton Regan, que l'on a déjà pu voir dans Cyberpunk 2077, notamment, incarnera la demoiselle.Le jeu sortira aussi sur PC, PS5 et Xbox Series. Ce sera du pur Tomb Raider, pour notre plus grand plaisir. Là encore une vidéo a été publiée.