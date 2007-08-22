Dernières actus
Comprendre l’économie vivante...
(TEST) Project Motor Racing (PC,...
PlayStation Plus : Encore plus d...
Publié le Vendredi 12 décembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Pioneers of Pagonia débarque en version finale
Si j'avais un marteau...Sorti il y a deux ans en accès anticipé, le jeu Pioneers of Pagonia débarque en version finale. Il est désormais disponible, sur PC, via Steam, et est proposé au prix de 34,99 € (une réduction est en cours à 24,49 €).
Pioneers of Pagonia est un city builder médiéval. Vous êtes sur Pagonia, un pays morcelé en d'innombrables îles après une catastrophe. Votre but est de redonner à ces terres sa puissance d'antan. Vous allez devoir explorer des îles, récupérer des ressources, créer des usines, des bâtiments, des logements, gérer des chaînes de production et tenter de faire fleurir votre économie pour que votre ville se développe.
Plus de 60 types de bâtiments vous y attendent, 100 ressources différentes, et vous devrez faire avec les bandits, les animaux sauvages mais aussi les créatures fantastiques. Vous pourrez aussi rencontrer des tributs voisines et les incorporer à votre civilisation en leur rendant service.
Les cartes sont générées aléatoirement.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Star Wars: Galactic Racer sortira en 2026
- John Carpenter’s Toxic Commando sortira le 12 mars 2026
- Resident Evil Requiem : une nouvelle bande-annonce
- Solasta II en accès anticipé pour le 12 mars 2026
- Pragmata : démo, bande-annonce et Nintendo Switch 2
- Virtue and a Sledgehammer : pétez votre passé à coups de masse
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)