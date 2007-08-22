- The 7th Guest revient en remake

Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 11:08:00 par Cedric Gasperini

Dites 33

The 7th Guest Remake est signé Vertigo Games. Il vient d'être annoncé. C'est un remake du jeu sorti il y a 33 ans, en 1993. The 7th Guest est un jeu d'aventure et de réflexion.Le jeu se déroule dans un manoir. Celui du fabricant de jouets Henry Stauf. Ce dernier a disparu depuis longtemps. Le manoir est inhabité depuis que 6 personnes y ont disparu...Vous débarquez dans ces lieux pour faire toute la lumière sur ce drame...Un thriller d'enquête qui va vous faire parcourir chaque pièce, résoudre énigmes et puzzles, tout en vous méfiant de ce qui peut se cacher dans l'ombre...Ce remake est attendu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Aucune date de sortie n'a été dévoilée. Par contre, une bande-annonce a été mise en ligne.