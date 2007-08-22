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Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Outbound s'offre une nouvelle bande-annonce
Amis de routeOutbound est jeu simple, tranquille, non-violent. Un jeu d'exploration solo ou multijoueurs à 4, en monde ouvert qui se déroule dans un futur proche et utopique.
Vous commencez avec un camping-car vide, que vous pourrez ensuite transformer en la maison de vos rêves, seul ou avec vos amis. Construisez et explorez à votre rythme, récupérez des matériaux, fabriquez des objets et personnalisez votre véhicule à l'aide de pièces modulaires. Développez différentes technologies afin d'alimenter votre maison efficacement.
Personnalisez votre véhicule avec de la peinture, des décorations et des meubles pour concevoir votre intérieur. Aménagez des jardins pour cultiver des plantes et des champignons puis cuisinez-les ou mangez-les crus pour subvenir à vos besoins.
Il est développé par Square Glade Games et édité par Silver Lining Interactive. Il sera disponible le 23 avril, sur PC, PS5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Une nouvelle vidéo, mettant l'accent sur le multijoueur, a été diffusée.
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