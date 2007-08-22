Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 10:23:00 par Cedric Gasperini

Il était temps

Après être sorti sur Nintendo Switch 2 en juin de l'année dernière, le jeu Bravely Default : Flying Fairy HD Remaster est sorti sur PC et Xbox Series.Initialement sorti sur Nintendo 3DS, le jeu est un RPG signé Square Enix.Pour rappel il se déroule à Luxendarc, un monde dans lequel quatre cristaux qui maintiennent la paix et l’équilibre sont menacés par les ténèbres. Quatre héros partent à l’aventure pour sauver le monde à l’aide d’une fée et d’un journal mystérieux qui décrit le futur.Bravely Default Flying Fairy HD Remaster se démarque par le système de combat “Brave et Default”. Avec Brave, vous pouvez utiliser des Points Brave pour augmenter le nombre d'actions que vous réalisez par tour, alors que Default vous permet de garder un tour en attente tout en mettant l'accent sur la défense. Avec 20 classes uniques, les joueurs pourront s’amuser à créer les équipes les plus optimisées pour conquérir le jeu.