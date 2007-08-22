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Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 09:53:00 par Cedric Gasperini
Starfinder: Afterlight en playtest le 19 mars
Un peu plus près des étoilesStarfinder: Afterlight lance son premier Playtest bêta. Vous pouvez y participer en vous inscrivant sur Steam. Signé Epictellers Entertainment et Paizo, le jeu est un RPG narratif multijoueur au tour par tour dans lequel vous incarnez un voyageur de l'espace.
Votre capitaine a disparu. Non seulement vous allez tenter de le retrouver, mais surtout, vu que la fin du monde semble proche, vous allez tenter de l'empêcher. Il faudra trouver 6 compagnons disséminés à travers les étoiles pour vous accompagner dans cette quête. Le destin de votre équipage dépend de vos choix. Selon vos actes, vos compagnons réagiront différement et vous pourrez aussi vous allier ou vous aliéner des factions...
Les liens que vous tisserez au fil des victoires et des défaites détermineront le destin de l'univers.
Combats au tour par tour, gestion des alliés, amélioration des personnages et de leur équipement... Plusieurs classes de personnage vous attendent : Soldat, Émissaire, Agent, Mystique, Solarien et Sorcier.
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