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Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
The Dark West : un western Dark Fantasy
Ça a l'air funThe Dark West est un Action-RPG développé par Black Hand et qui sortira dans les prochaines semaines, si tout va bien, en accès anticipé sur PC, via Steam.
Le jeu vous plonge dans un univers mâtiné de Western et de Dark Fantasy, où les enfers se sont déchaînés. Vous allez explorer des villes fantômes, des ruines et même des mines. Des tas de monstres et autres entités infernales se jetteront sur vous pour vous faire la peau. Heureusement, vous avez votre colt. Et quelques notions de magie.
Des cartes de Poker permettront aussi de vous adjoindre des bonus spéciaux.
Le soleil ne se lève plus depuis longtemps sur le monde. A vous de le faire revenir en flinguant tout ce qui bouge.
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