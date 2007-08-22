(TEST) Mirage 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Jeudi 12 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un grain de sable

Moi je traîne dans le désert depuis plus de vingt-huit jours et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut t'faire jouer.Bref, Mirage 7 fleure bon le sable fin, les dunes et les complaintes déchirantes au Ney. Bizarrement, il sent aussi le métal, les LED et les robots...Et n'oubliez pas le dicton : il ne faut pas vendre la peau du lézard, même quand on l'a attrapé par la queue.Nous avons, donc testé un petit jeu indé qui a fait pas mal parlé de lui ces derniers temps. A juste titre ?