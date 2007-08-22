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Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Clean Up Earth dévoile son coop
Where is Brian?Clean Up Earth s'offre une nouvelle bande-annonce. Parce que c'est plus amusant de nettoyer la planète à plusieurs, cette nouvelle vidéo met l'accent sur le mode coop.
Pour rappel, le jeu sortira sur PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series et PS5 le 2 avril prochain.
On va vous tester ça parce qu'on aime bien nettoyer, nous. On nous appelle les nettoyeurs, à Gamalive.
Développé par par Magic Pockets, Clean Up Earth est un jeu écolo qui vous propose de nettoyer les endroits les plus dégueulasses de la planète. Vous allez être envoyé sur des plages, des oasis, des montagnes...avec un aspirateur high-tech entièrement personnalisable (vous pourrez le développer au fil de vos réussites et de l'argent récolté), et vous devrez nettoyer ces endroits et recycler les déchets, pour restaurer la beauté naturelle des lieux.
Il sera possible de jouer en solo, avec 3 amis ou sur des cartes partagées avec 10 joueurs.
Une démo jouable est toujours disponible sur PC, via Steam. Quant à la vidéo, j'avoue, j'ai ri au "Where's Brian?" "I think he's in the kitchen"...
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