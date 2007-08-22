Crismon Desert : la bande-annonce de lancement

Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

On a hâte

C'est l'un des jeux les plus attendus de ce début d'année. Crimson Desert sortira le 19 mars sur PC, Xbox Series et PS5. Et on l'attend grave. Impatiemment.Le jeu est développé par Pearl Abyss.C'est un RPG d'action-aventure solo en monde ouvert qui vous plonge dans un univers violent à l'ambiance Fantasy. Le jeu va vous faire parcourir le vaste monde de Pywel dans la peau de Kliff, leader des Crinières grises.Le jeu vous fera affronter tant des boss puissants et massifs que des hordes d'ennemis dans des batailles épiques, avec un gameplay violent et bourrin.Le voyage s'annonce mémorable.La bande-annonce de lancement a été diffusée. La voici.